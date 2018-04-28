HAK-İŞ bu sene 1 Mayıs’ı Adana’da kutlayacak

HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kitlesel olarak Adana’da kutlayacaklarını açıkladı.

HAK-İŞ Genel sekreteri Osman Yıldız, HAK-İŞ Adana İl Temsilciliği’nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında daha önce gerçekleştirdikleri programların yanı sıra bu sene Adana’da yapacakları programa ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarının, vatandaşlar ve bütün emekçilerle buluşturulmasını istediklerini belirten Yıldız, “Biz Türkiye’de yeni bir sendikal kültürün oluşması için emek ve gayret sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

1 Mayıs’ın, emeğin yeniden yüceltildiği, sorunların ortaya konduğu, emeğin taleplerinin haykırıldığı bir gün olduğunu vurgulayan Yıldız, “1 Mayıs, yerel değil, bir emek mücadelesidir, emeğin savunulmasıdır. Mücadelenin yeri ve sınırı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu sene Adana’da çalışma hayatıyla ilgili, öneri, sorun ve taleplerini belirteceklerini dile getirerek, ülkenin ve dünya gündemine ilişkin, barışın sağlanmasına yönelik beklenti ve önerilerini ortaya koyacaklarını ifade etti. Yıldız, “Daha önce 1 Mayıs’ı kutladığımız 5 ilde ne kadar haklı ve önemli bir politikayı hayata geçirdiğimizi gördük” dedi. Gittikleri her ilde tüm kurum, halk ve emekçilerin bu programa sahip çıktıklarını söyleyen Yıldız, bu başarının gelecekteki toplantıları için de büyük bir cesaret ve moral verdiğini belirtti.

“Türkiye’nin sosyal diyaloğa ve birlikte proje üretmeye ihtiyacı var”

Türkiye’nin sosyal diyaloğa ve birlikte proje üretmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Yıldız, “Taşeron ve mevsimlik işçilerimizin sorunlarını sosyal diyalog yoluyla çözüm sürecine koyduysak, bundan sonra mevcut ya da yeni sorunları da aynı yöntemle çözmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

1 Mayıs programlarıyla ilgili gerekli izinleri sağlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür ettiklerini söyleyen Yıldız, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yaygın, etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için her yıl ayrı bir ilde 1 Mayıs’ı kitlesel olarak kutlama kararı aldık. Daha önce Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya ve geçen yıl da Erzurum’da 1 Mayıs’ı kutladık. Bu sene de 1 Mayıs’ı kitlesel olarak coşkuyla sanayi, tarım ve kültür kendi olan Adana’da kutlayacağız” şeklinde konuştu.

Kutlama, 1 Mayıs’ta Uğur Mumcu Meydanı’nda (İstasyon Meydanı) gerçekleştirilecek.