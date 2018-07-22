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22 Temmuz 2018 Pazar 22:23

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Emperyalist Amerika’nın, onun örgütü NATO’nun ve AB’nin Türkiye’yi işgal girişimidir" dedi.Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesinin 7. Olağan Genel...

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: '15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir'
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Emperyalist Amerika’nın, onun örgütü NATO’nun ve AB’nin Türkiye’yi işgal girişimidir" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Elazığ, Hak-İş Sendikamız için önemli bir merkezdir. Sadece bizim için değil, Türkiye için de önemli bir merkez. Burası ülkemizin, birliğimizin, bütünlüğümüzün, dayanışmamızın, kardeşliğimizin her türlü iç ve dış tehdide karşı birlikteliğimizin sembolü bir şehirdir. Bu şehirde olmak, bu şehirde bir kongreye katılıp, kongrede bulunmak gerçekten bizim için ayrıcalıklı. Onun için ne zaman Elazığ’da bulunsak, çeşitli ve farklı faaliyetlerimiz için her seferinde buranın farkındalığını bir kez daha yaşıyoruz. Bu şehrin kadim kültürünü, kadim değerlerini, kadim duruşuna her zaman takdirle yad ettiğimiz önemli bir merkezimizdir" diye konuştu.

15 Temmuzu asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Arslan, "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Emperyalist Amerika’nın, onun örgütü NATO’nun ve AB’nin Türkiye’yi işgal girişimidir. Bu ülke 15 Temmuz’da yedi düvele karşı mücadele etmiştir” diye konuştu.

Genel kurula Arslan’ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’da katıldı.
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