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19 Kasım 2017 Pazar 11:59

HAK İŞ Genel Başkanı Arslan: "Taşerona kadro meselesi 10 gün sonra Başbakana iletilecek"

HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanının taşerona kadro meselesini içeren dosyayı 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan Binali Yıldırım’a ileteceğini söyledi.

HAK İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Taşerona kadro meselesi 10 gün sonra Başbakana iletilecek'
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HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanının taşerona kadro meselesini içeren dosyayı 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan Binali Yıldırım’a ileteceğini söyledi.

HAK İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesinin 5. Olağan Kongresi’ne katılan HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro meselesini Çalışma Bakanının 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan’a ileteceğini belirtti. Arslan, “Taşeron işçilere sendika hakkı bizim girişimimizle oldu. Hizmet İş Sendikası ülke genelinde tam olarak 3 bin toplu sözleşme imzalıyor. HAK İŞ’e bağlı Türkiye genelinde 330 bin işçi kardeşimiz üye olarak bulunmakta. Bunların çoğunluğunun taşeron işçi olduğu biliniyor. Bu nedenle onlara kadro verilmesinde en fazla yük bizlere düşüyor. Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza tüm taleplerimizi bildirdik, bunun sonuna kadar arkasındayız ve demokratik bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımız taşerona kadro dosyasını tamamlamak üzere olduğunu ve 10 gün içerisinde de Sayın Başbakana ileteceğini bizlere söyledi. Bu yıl bu çözülecek” dedi.

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