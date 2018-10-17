Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın babası Osman Arslan, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 93 yaşındaki Osman Arslan için köyündeki Tepebaşı Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, sendika başkanları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Osman Arslan’ın cenazesi dualarla köy mezarlığında defnedildi.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın babası dualarla uğurlandı
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın babası Osman Arslan, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 93 yaşındaki Osman...