HAK İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 'Çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyonuz'

Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyon olduklarını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan ve HAK İŞ Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Çorlu’da eğitim programı düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programında konuşan HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, "Biz çok bilinçli olarak kurulan çok zor süreçleri geride bırakıp çok zor süreçlerde faaliyet gösteren kendini ortaya koyan kendini belirgin hale getiren bir konfederasyon olmayı başardık. Bizim kuruluş ilkelerimiz bizi diğerlerinden ayırt eden hususlardır. Biz yapıcı olan pozitif düşünen bir konfederasyonuz. Biz sosyal diyalogu önemseyen bir kurumuz. Başkalarını düşünen, başkaları ile birlikte iş yapmayı ön gören başkaları ile birlikte yolculuk yapabilmeyi ön gören ve buna da kendini hazırlayan bir konfederasyon olarak kurulduk. Biz çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyon olarak kurulduk. Ancak bunların temelinde güçlü bir sendikal anlayış güçlü bir sendikal mücadelenin kodlarının yer aldığını belirtmek istiyorum" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise yaptığı konuşmada Çorlu programının 5. Program olduğunu belirterek, "Bizim bu 5’inci eğitimimiz. Açılışını 29 Temmuz’da Ankara’da yaptık. Birincisini Yozgatt’ta, ikincisini Aydın’da üçüncüsünü Van’da dördüncüsünü Maraş’ta yaptık. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Yedi bölgede artı Kıbrıs’ta eğitimlerimizi yapacağız. Bundan sonrakini Karadeniz bölgesinde Trabzon’da ardından Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır’da son olarak da Kıbrıs’ta düzenleyeceğiz" dedi.

İki gün süren eğitimde alanlarında uzman konuşmacılar çeşitli konularda kadın çalışanlara eğitimler verdi.