GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 13:25

HAK İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, "Çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyonuz"

Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyon olduklarını söyledi.

HAK İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 'Çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyonuz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyon olduklarını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan ve HAK İŞ Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Çorlu’da eğitim programı düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programında konuşan HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, "Biz çok bilinçli olarak kurulan çok zor süreçleri geride bırakıp çok zor süreçlerde faaliyet gösteren kendini ortaya koyan kendini belirgin hale getiren bir konfederasyon olmayı başardık. Bizim kuruluş ilkelerimiz bizi diğerlerinden ayırt eden hususlardır. Biz yapıcı olan pozitif düşünen bir konfederasyonuz. Biz sosyal diyalogu önemseyen bir kurumuz. Başkalarını düşünen, başkaları ile birlikte iş yapmayı ön gören başkaları ile birlikte yolculuk yapabilmeyi ön gören ve buna da kendini hazırlayan bir konfederasyon olarak kurulduk. Biz çatışmayı değil çalışmayı esas alan bir konfederasyon olarak kurulduk. Ancak bunların temelinde güçlü bir sendikal anlayış güçlü bir sendikal mücadelenin kodlarının yer aldığını belirtmek istiyorum" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise yaptığı konuşmada Çorlu programının 5. Program olduğunu belirterek, "Bizim bu 5’inci eğitimimiz. Açılışını 29 Temmuz’da Ankara’da yaptık. Birincisini Yozgatt’ta, ikincisini Aydın’da üçüncüsünü Van’da dördüncüsünü Maraş’ta yaptık. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Yedi bölgede artı Kıbrıs’ta eğitimlerimizi yapacağız. Bundan sonrakini Karadeniz bölgesinde Trabzon’da ardından Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır’da son olarak da Kıbrıs’ta düzenleyeceğiz" dedi.

İki gün süren eğitimde alanlarında uzman konuşmacılar çeşitli konularda kadın çalışanlara eğitimler verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku