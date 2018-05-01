HAK-İŞ sendikası Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

HAK-İŞ sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, "Hükümetimiz 1 milyona yakın taşeron işçiyi kadroya alarak kapitalizme, ’devlet küçülmeli’ diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir" dedi.

HAK-İŞ sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Kazancı Yokuşu’ndan yürüyerek Taksim Meydanı’na çıkan grup "Yaşasın 1 Mayıs işçilerin bayramı" şeklinde sloganlar attı. 1 Mayıs 1977 yılında yaşanan olaylarda Taksim’de ölen işçileri de anan sendika üyeleri dua ederek anıta kırmızı karanfil bıraktı. Ardından İstiklal Marşı’nı okuyan grup basın açıklamasında bulundu.

Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, "Bizler Türkiye’nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, işsizleri olarak tüm dünya emekçileri ile birlikte bugün 1 Mayıs’tayız. Tüm alanlardayız. HAK-İŞ olarak taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlüğü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve taşeron tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlatmıştık. Bugün bu mücadelemizi birlikte kazandık. 1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. HAK-İŞ’e inandınız, güvendiniz. Taşeron işçilerin tamamı diye yola çıktık, bazı istisnalar getirildi. Kadroya geçemeyen taşeron işçileri için mücadelemize devam edeceğiz. Hükümetimiz 1 milyona yakın taşeron işçiyi kadroya alarak kapitalizme, ’devlet küçülmeli’ diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. Konunun ilk başından beri takipçisi olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım’a ve hükümetimizin üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Referandum sonrası uyum yasalarının hayata geçirilmesini talep eden Şişman, "Haklarımız için, özgürlük için, adil bir dünya düzeni için, sivil ve demokratik yeni Türkiye için hep birlikte Taksim’deyiz. OHAL’in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh bir Türkiye için meydanlardayız. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün topluma hakim kılınması için alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe ve davranışa hayır diyoruz. İş kazaların sona erdirilmesini, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın güçlendirilmesini talep ediyoruz. İnsan onuruna yakışır saygın iş istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerini giderilmesi, yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun ve yolsuzluğun önlenmesini istiyoruz. İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve büyük Türkiye ekonomisi istiyoruz" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ olarak savaşa karşı olduklarını ancak teröre karşı verilen mücadeleyi desteklediklerini vurgulayan Şişman, "Sınırlarımızın güvenliği ve terör yuvalarının kurutulması içini devletimiz tarafından teröre karşı gerçekleştirilen operasyonları destekliyoruz. FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz. Ülkemizin üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına ve bütün darbe girişimlerine hayır diyoruz" diye konuştu.