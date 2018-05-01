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01 Mayıs 2018 Salı 11:19

HAK-SEN üyeleri yalın ayak Taksim’e çıktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde HAK-SEN üyesi bir grup, yalın ayak Taksim Meydanı’na gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk...

HAK-SEN üyeleri yalın ayak Taksim'e çıktı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde HAK-SEN üyesi bir grup, yalın ayak Taksim Meydanı’na gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmaya devam ediyor. Çelenk bırakan sendikalardan HAK-SEN üyeleri ise yalın ayak Taksim Meydanı’na geldi. Yalın ayak bir şekilde anıta çelenk bırakan grup üyeleri ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, "Bugün buraya kamu çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarını, Taksim Meydanı’ndan paylaşmak için geldik. Ve alana, bu protestomuzu yansıtmak için de, arkadaşlarımla birlikte yalın ayak girdik. Yalın ayak da çıkacağız bu alandan" dedi.
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