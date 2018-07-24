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24 Temmuz 2018 Salı 13:46

Hakem heyetleri sayısının azaltılmasına tepki

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenleme ile ülke genelinde hizmet veren 1011 adet hakem heyeti sayısı 211’e, Bursa’da ise 21’den 7’ye indirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz,...

Hakem heyetleri sayısının azaltılmasına tepki
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Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenleme ile ülke genelinde hizmet veren 1011 adet hakem heyeti sayısı 211’e, Bursa’da ise 21’den 7’ye indirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Bakanlık bu düzenlemenin gerekçesini hakem heyetlerinin verimli işleyişine bağlasa da bu kısıtlamanın temelinde ekonomik tedbirlerin yattığını da anlayabiliyoruz. Böylesine ciddi uygulamalarda genellikle tüketici örgütlerinin görüşünü alan bakanlık, bu konuda görüş istememiş, sadece tüketici örgütlerini bilgilendirmekle yetinmiştir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, “Yeni düzenlemeye göre Bursa’nın Yenişehir ilçesi İnegöl’e, Gürsu, Kestel ilçeleri Yıldırım’a, Orhangazi, İznik ilçeleri Gemlik’e, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ilçeleri Nilüfer’e, Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ilçeleri ise Osmangazi’ye bağlanmıştır. Şikâyet başvuruları yine aynı ilçe kaymakamlıklarına yapılacak. Kaymakamlık makamı tarafından görevlendirilen dosya kabul memuru, şikayetleri toplayıp, yeni hakem heyetlerine gönderecektir. Bursa Tüketiciler Derneği olarak hak mücadelesinin ve şikâyetlerin yerinde yapılması ilkesine inanıyoruz. Bu düzenlemenin pratikte yeni sıkıntılar doğurmasından, zaman ve kaynak israfına yol açmasından endişe ediyoruz” diyerek, bakanlığa düzenlemeyi gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
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