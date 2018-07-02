Hakimden Eylül’ün öldürülmesine tepki

Ankara’da 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesi olayıyla ilgili tepkisini dile getiren Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Huriye Gülen, "Önce hayvandan başlıyorlar. Sonra insanlara yöneliyorlar" diye konuştu.

CHP Zonguldak milletvekillerinin mazbatalarını teslim eden İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Huriye Gülen, CHP 1. sıra milletvekili Avukat Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz ile bir süre sohbet etti. Demirtaş, TBMM’de cinsel istismar konusunu ele alacağını ifade ederek, "Öncelikli olarak ele alacağım konulardan birisi bu cinsel istismar meselesi" şeklinde konuştu.

Huriye Gülen, "Gerçekten bu son Eylül isminde kızımızın olayı. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş. Önce hayvandan başlıyorlar. Ondan sonra insanlara yöneliyorlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, hayvanlar, insanlar. Birini ötekinden üstün kılmayacaksın. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

CHP’lilerin mazbata töreninin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar da mazbatalarını aldı. Milletvekillerinin mazbatalarının verildiği salonda konuşan Hakim Huriye Gülen, AK Parti’li vekillerle de Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesi olayını konuşarak, "Hayvana tecavüz eden yarın insana tecavüz ediyor 3 yaşındaki çocuklara. Bunları hiç aklınızdan çıkartmayın ona göre mücadele edin" dedi.

Bu sırada partililerden birisi "Onlar insan değil, hayvan" demesi üzerine "Hayvanlara günah. Hayvanlar onlardan daha asil" diye konuştu.

AK Partili milletvekilleri de mazbatalarını aldıktan sonra adliyeden ayrıldı.