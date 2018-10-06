Halk sağlığı için denetimler sürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde zabıta ekipleri, unlu mamûl satışı yapan işletmeler ile kafeteryaları denetledi.

24 Eylül -5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde ilçede bulunan 123 ekmek fırını, unlu mamûl satışı yapan işletme ile kafeterya kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 11 iş yeri hakkında tutulurken, özellikle son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamı fırsata dönüştürmek isteyen işletmelere gerekli ihtar ve ikazlar yapıldı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmak üzere mekânın genel temizliği ve düzeni hususlarına da bakıldı. Bunun yanında işyerindeki hijyen kuralları ile fiyat tarifesi etiket hususlarına da dikkat edildi. Denetimler hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Halk Sağlığı birinci önceliğimiz. İnegöl Belediyesi olarak halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Muhtelif sektörlere yönelik işletmeleri sürekli denetim altında tutuyoruz. Bu denetlemelerdeki amacımız; vatandaşların hijyenik ortamlarda ve güven içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktır” diye konuştu.