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01 Mayıs 2018 Salı 13:14

Hanım Lokallerinden muhteşem konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 22 Hanım Lokali’nin üyeleri Başkent’te muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Hanım Lokallerinden muhteşem konser
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 22 Hanım Lokali’nin üyeleri Başkent’te muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ve tamamı Hanım Lokalleri üyelerinden oluşan 320 kişilik dev koro Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği ve nostalji şarkılarından oluşan eserleri seslendirdi.

Başkentli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Her Şarkıda Bir Dilek Tut” adlı konser, şef Bahar Ünaldı yönetiminde “Ud Grubu”nun çaldığı eserlerle başladı ve Fatoş Suna Şahin yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu’nun icra ettiği eserlerle devam etti.

Şef Özge Yıldırım yönetimindeki Tasavvuf Müziği Korosu ile Ezgi Söylev yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu’nun da sahne aldığı konserde Başkentliler adeta geçmişe yolculuk yaptı.

Esra Açıkgöz yönetiminde Nostalji Pop Grubu’nun seslendirdiği muhteşem şarkılara eşlik eden müzikseverler, Hanımlar Lokali üyelerinin Latin müziği dans gösterisini de ilgiyle izledi.
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