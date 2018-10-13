GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:56

Harran Üniversitesi bölgenin zeytinyağı ihtiyacını karşılıyor

Harran Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Ebulim Zeytinyağı İşletme Tesisi, günlük 50 ton zeytin işleme kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor.Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile son yıllarda Şanlıurfa ve çevre illerde zeytincilik...

Harran Üniversitesi bölgenin zeytinyağı ihtiyacını karşılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Harran Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Ebulim Zeytinyağı İşletme Tesisi, günlük 50 ton zeytin işleme kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile son yıllarda Şanlıurfa ve çevre illerde zeytincilik alanında yapılan yatırımların ardından Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi de 2014 yılında bölgeye Ebulim Zeytinyağı İşletme Tesisini kazandırdı. Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olma özeliği taşıyan tesis, 2017 yılından bu yana günlük 50 ton zeytin işleme kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor. Bölge çiftçilerine rehberlik görevi yapan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sakar, “Ebrulim Zeytinyağı Tesisi yeni sezon öncesi kapılarını çiftçilere açtı. Zeytin hasadının yapılmaya başlanması ile birlikte biz üniversite olarak çiftçimize kapılarımızı açtık. Bu tesiste zeytinyağı ve salamura zeytin üretimini yapıyoruz, çiftçilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Bu tesisin açılmasıyla birlikte artık zeytinlerimiz burada işlenerek yağ haline gelecektir. Amacımız ticaret yapmak değil, böyle bir örneği çiftçilerimize göstermektir. Bu çalışma Türkiye’de bir ilktir. Üniversitelerin içerisinde böyle küçükte olsa bir işletmenin ya da küçük bir fabrikanın oluşması bizler için önem arz etmektedir. Ziraat Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz bu dalda eğitim görme imkanını buluyorlar” dedi.

Harran Üniversitesi Ebrulim Zeytinyağı Tesisi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde yer alıp, 2014 yılında kendi öz kaynakları ile günde 10 ton kapasite ile hizmet vermeye başladı. 2017 yılında tesis, Harran Üniversitesi, GAP İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve çeşitli projelerle kapasitesini 5 katına çıkararak günlük 50 ton zeytin işleyerek, yağ haline dönüştürmeye başladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku