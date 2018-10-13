Harran Üniversitesi bölgenin zeytinyağı ihtiyacını karşılıyor

Harran Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Ebulim Zeytinyağı İşletme Tesisi, günlük 50 ton zeytin işleme kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile son yıllarda Şanlıurfa ve çevre illerde zeytincilik alanında yapılan yatırımların ardından Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi de 2014 yılında bölgeye Ebulim Zeytinyağı İşletme Tesisini kazandırdı. Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olma özeliği taşıyan tesis, 2017 yılından bu yana günlük 50 ton zeytin işleme kapasitesi ile bölgeye hizmet veriyor. Bölge çiftçilerine rehberlik görevi yapan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sakar, “Ebrulim Zeytinyağı Tesisi yeni sezon öncesi kapılarını çiftçilere açtı. Zeytin hasadının yapılmaya başlanması ile birlikte biz üniversite olarak çiftçimize kapılarımızı açtık. Bu tesiste zeytinyağı ve salamura zeytin üretimini yapıyoruz, çiftçilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Bu tesisin açılmasıyla birlikte artık zeytinlerimiz burada işlenerek yağ haline gelecektir. Amacımız ticaret yapmak değil, böyle bir örneği çiftçilerimize göstermektir. Bu çalışma Türkiye’de bir ilktir. Üniversitelerin içerisinde böyle küçükte olsa bir işletmenin ya da küçük bir fabrikanın oluşması bizler için önem arz etmektedir. Ziraat Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz bu dalda eğitim görme imkanını buluyorlar” dedi.

Harran Üniversitesi Ebrulim Zeytinyağı Tesisi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde yer alıp, 2014 yılında kendi öz kaynakları ile günde 10 ton kapasite ile hizmet vermeye başladı. 2017 yılında tesis, Harran Üniversitesi, GAP İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve çeşitli projelerle kapasitesini 5 katına çıkararak günlük 50 ton zeytin işleyerek, yağ haline dönüştürmeye başladı.