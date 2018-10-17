Hasankeyf’te 600 yıllık kale kapısının ikinci kısmı da taşındı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla sular altında kalacak olan 3 parçalı tarihi Kale Kapısı’nın ikinci parçası da taşındı.

Hasankeyf’te, Ilısu Baraj sularının altında kalacak olacak olan 600 yıllık Kale Kapısı’nın ikinci parçası da taşındı. Yerinden büyük bir özenle alınan kapının parçası, sorunsuz bir şekilde yeni yerine ulaştırıldı. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu projesinin önemli bir aşamasının yapıldığını belirtti. Daha önce Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi’nin taşındığı anımsatan Kösalı, taşınan kale kapısının dördüncü eser olduğunu söyledi.

Yarın da en alttaki ve en ağır olan parçayı daimi yerine götürüp, montaj işlemine başlayacaklarını anlatan Kösalı, “Orta Kapı Süleyman Han zamanında yapılmış ve 1423 yılında yapıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılıyor. Bunu arkeopark girişine yerleştireceğiz ve diğer yapılar arkasında sıralanacak. Sıralamaya göre sol tarafta Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zafiyesi ve Artuklu Hamamı, sağ tarafta da kaleden geçtikten sonra da Er Rızk Cami, Kızlar Cami, Koç Cami ve Süleyman Han’ın taşınabilir unsurları bunlarla beraber bir arkeoprak oluşturacağız. Bunlar yerleştikten sonra yine mevcut Hasankeyf’teki gibi vatandaşlar gelecek, ticaret merkezinde alış verişini yapacak. Daha sonra da arkeoparka inecek ve müzeyi gezecekler. Oraya yeni bir can yepyeni bir turizm alanı kazandıracağız” dedi.

“Kültürümüze ve tarihimize sahip çıkıyoruz”

Kurum olarak görevlerinin öncelikle toprak ve su kaynaklarını geliştirmek ve sudan azami ölçüde faydalanmak olduğunu dile getiren Kösalı, “Bunun yanında yeni görevler edindik. Kültürümüze tarihimize sahip çıkıyoruz. Bunları sağlamlaştırıyoruz ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Bu da Ilısu Projesi’nin ne kadar büyük olduğunun gösteriyor” diye konuştu.