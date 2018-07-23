GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13

Hastalığına çare arayan bu göle gidiyor

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde bulunan Sülüklü Göl, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef ile egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar için çare kaynağı.

Hastalığına çare arayan bu göle gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde bulunan Sülüklü Göl, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef ile egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar için çare kaynağı.

Sivas’a 103, Zara’ya ise 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sülüklü Göl, hastalıklarına çare arayanların uğrak yeri oldu. Sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve dipten kaynayan gölde yetişen sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Atardamar ve toplardamar hastalıkları başta olmak üzere birçok dolaşım sistemi hastalıklarıyla iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizması rahatsızlıkları bulunanlar, gölde çare aradıkları gibi gölün ve çevresindeki doğal güzelliğin de tadını çıkartıyor. Hastalıkların tedavisinde kullanılan sülükler çalınmaması için de koruma altında tutuluyor. Sülükleri bulundukları gölden toplayıp götürmek de yasak.

Köy sakinlerinden Gültekin Çataloluk, "Sülük atalarımızdan beri kullanılan bir hayvan kirli kanı emmesiyle bilinir. Ayağında yarası olan veya şikayeti rahatsızlığı olanlar tercih ediyorlar. Günümüzde tıp ilerledi, buna pek önem veren kalmadı. Bura hem manzara bakımından hem sülük bakımından herkesin gelmesini isterim" dedi.

Sülüklerin bacaklara iyi geldiğini söyleyen Rıza Akkaya ise "Buraya gelenler bacaklarına sürüyorlar yaklaşık 1 saat bekliyorlar. Araştırma yaptılar, burada faydası olduğu düşünülüyor. İstanbul’da ve diğer yerlerden arayıp göl hakkında bilgi almak isteyenler oluyor." diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku