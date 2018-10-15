GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:35

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay’da toz bulutları merkez ilçe Antakya ve diğer ilçeleri etkisi altına aldı. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları, görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu.Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Güneydoğu tarafından gelen toz bulutları...

Hatay semalarını toz bulutları kapladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hatay’da toz bulutları merkez ilçe Antakya ve diğer ilçeleri etkisi altına aldı. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları, görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Güneydoğu tarafından gelen toz bulutları öğle saatlerinde Hatay’da etkili oldu. Saatler ilerledikçe artış gösteren toz bulutları, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saat 00.00’da Hatay semalarını terk edeceği öğrenilen toz bulutlarının gece saatlerinden itibaren dağılacağı kaydedildi. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları yollarda görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Çevre yollarında bazı sürücülerin araçlarının farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledikleri görüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku