Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 2. Hudut Taburu’na askeri tank ve personel takviyesi yapıldı.Kırıkhan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu, 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na askeri tank sevkiyatı yapıldı. Kışlaya, askeri personel takviyesi de yapıldığı gözlendi. Farklı birliklerden gelen tanklar kışlaya konuşlandı.
Hatay’a askeri sevkiyat sürüyor
Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 2. Hudut Taburu’na askeri tank ve personel takviyesi yapıldı.Kırıkhan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu, 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na askeri tank sevkiyatı yapıldı....