Hatay’da bazı alanlar ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hatay’da, Suriye sınırına yakın bazı bölgeler 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşları korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) Bölgelerinde, Teknecik-Denizgören Hd. Krk. Bölgesi, Kayapınar-Tekneceki Hd. Krk. Bölgesi, Çamlıtepe-M.Uyğun Hd. Krk. Bölgesi, Dağardı Hd. Krk. Bölgesi, Topraktutan-Pulluyazı Hd. Krk. Bölgesi, Belengöz Hd. Krk. Bölgesi, Görentaş-Güveççi Hd. Krk. Bölgesi, Kılıçtutan Hd. Krk. Bölgesi, Şanlı Hd. Krk. Bölgesi, Karbeyaz, Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Alim Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Ali Demirbüken Hd. Krk. Bölgesi, Yeşilce Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Çvş. M. Özeker Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Er Gökhan Çakır Hd. Krk. Bölgesi, Cilvegözü Hd. Krk. Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-2 Bölgesi, Karakaya Hd. Krk. Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-1 Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-2 Bölgesi, Ufuk Hd. Krk. Bölgesi, Halepli Hd. Krk. Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-2 Bölgesi, Zafer Toka Hd. Krk. Bölgesi, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş Hd. Krk’ları Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-1 Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-2 Bölgesi, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den başlayıp 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08.00’de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Buna göre, basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmalarıyla her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı kaydedildi.