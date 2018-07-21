Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Hatay’da Eşler Yarışıyor” yemek yarışması düzenledi.Hatay mutfağındaki 600’ün üzerindeki lezzeti dünyaya tanıtmak için çeşitli projeler hazırlayan ve en son kentin UNESCO tarafından “Gastronomi...

Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Hatay’da Eşler Yarışıyor” yemek yarışması düzenledi.

Hatay mutfağındaki 600’ün üzerindeki lezzeti dünyaya tanıtmak için çeşitli projeler hazırlayan ve en son kentin UNESCO tarafından “Gastronomi Kenti” seçilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın ana vatana katılışının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Hatay’da Eşler Yarışıyor” yemek yarışması düzenledi.

Tüm malzemelerin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan yarışmada vatandaşlar hünerlerini aşur ve bamya yaparak sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Antakya taş binasının önünde gerçekleşen ve 1 saat süren yemek yarışmasında yarışmacılar birincilik için hünerlerini sergilediler.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Gastronomi Şehri Hatay’da bu tarz organizasyonları daha da sıklaştıracaklarını belirterek “Hatay dünyada ki 26 tane Gastronomi şehirlerinden bir tanesi. Bizde Hatay’ı ve Hatay’ın yemeklerini tanıtıcı organizasyonlar yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz üçüncü organizasyon ama bunları daha da sıklaştıracağız. Bu organizasyon da amaç 1 kadın ve 1 erkek, yani evli çiftlerin birbirlerine yardım ederek aşur (dövme) ve bamya yemeklerini yapması. Gerçekten zor ve meşakkatli bir yemek. Burada yemeğin güzelliğinin yanında eşlerin birbirine yardım ederek, bu yemeği yapması önemli bir olay. Bunu da dünya ile paylaşma derdindeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Amaçlarının Hatay mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Proje uzmanı Celil Ergan ise “burada üçüncü gastronomi yemek yarışması düzenliyoruz. ‘Eşler yarışıyor’ yemek yarışmasında her takım 1 kadın 1 erkek olmak üzere 2 kişiden oluşmaktadır. Hatay’ın kültürünü, özelliğini tanıtarak yüzde yüz doğal ürünlerle yemeklerini yapıyorlar. Önemli olan Dünyanın 26. Gastronomi şehri olan Hatay’ın dünyaya ve Türkiye’ye mutfağını tanıtmaktır” ifadelerine yer verdi.