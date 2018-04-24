Hatay’da FETÖ davasında 6 askerin yargılanmasına devam edildi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’nin emriyle Hatay’dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara’ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmalarda haklarında ağırlaştırışmış müebbet hapsi istenen ve tutuklu bulunan 6 rütbeli İskenderun T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya katıldı. Sanıklardan Pilot Yüzbaşı Ferdi Pelen, Üsteğmen Onur Baykal, Pilot Teğmen Yasin Uzun, Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar Sönmez, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Volkan Akoğlu ile Astsubay Kıdemli Çavuş Erol Balçın mahkemede savunmalarını vermek için hazır bekledi.

Mahkemede tutuklu sanıkların avukatı Gökçe Doğan, "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti başkanının Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından gelen yaklaşık 800 sayfalık idari tahkikat raporunun dosyaya eklendiğini belirtmesi üzerine sanık Pelen, "Rapor savunmamızı doğrular niteliktedir. Uçuşumuz terörle mücadele harekatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Uçuşumuz onaylıdır, o rapor da bu onayı teyit eder niteliktedir" diye karşılık verdi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini istedi. Sanıkların avukatının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.