Hatay’da kaybolan Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde 5 gün önce kaybolan Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları sürüyor.

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk’un son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Ufuk Tatar’ı arama çalışmalarına Ankara’daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarına Ankara, Adana ve Hatay’dan 150 kişinin katıldığı, ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 40 kilometrelik alan taradığı öğrenildi.