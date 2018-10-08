Hatay’da Suriyeli mezarlığı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınıp, Hatay’a yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için mezarlıklarda ayrı bölümler oluşturuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayladağı Mezarlık Kompleksi sorumlusu Oğuzhan Atmaca, 2011’dan bugüne Suriyelilerin defin işlemleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Kimsesizler mezarlığı adı altında kurduğumuz alanda 15 kimsesiz Suriyeli defin ettik. Ailesi belli olan Suriyelileri burada farklı alan oluşturduk bu alanda 491 Suriyeli defnedildi" dedi.

Atmaca, Kimsesizler Mezarlığında savaştan kaçıp buraya yerleşen ve ailesi bulunamayan yaşamlarını yitiren Suriyelilerin adli süreç olan 18 günlük sürenin geçmesinin ardından buraya defnedildiğini ifade etti. Atmaca, "Yayladağı ilçemiz küçük bir ilçe Suriyeliler için oluşturduğumuz alan yetmez oldu bizlerde belediye olarak yeni alan arayışı içerisine girdik bir çok yere bakıldı. Belediye olarak kendi vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin aynısını Suriyeli misafirlere veriyoruz" diye konuştu.

Kentte yaşamını yitiren birçok Suriyelinin cenazesinin ise yakınları tarafından ülkelerine götürülerek, defnedildiği öğrenildi.