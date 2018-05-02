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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:36

Hatay’daki orman yangın söndürülemedi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün bilinmeyen nedenle çıkan yangına aşırı...

Hatay'daki orman yangın söndürülemedi
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün bilinmeyen nedenle çıkan yangına aşırı rüzgar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle zorlukla müdahale edildiğinden, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Yangın Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yaptığı açıklamada, “Dün saat 14.00 civarında yangına müdahale edildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın dağıldı. Arazi koşulları çok zor, yüksek ve eğimli. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Mersin ve Adana’dan yaklaşıp 60 kadar su tankı, arazöz ve ilk müdahale ekibi, 15 iş makinesi, 250 yer işçisi ile yangına müdahale ediliyor” dedi.

Yangının kuzey kısımlarında derin vadiler olduğu için o bölgelere helikopter ile müdahale edildiğini söyleyen Muzaffer Ketmen, "Yangının Kale Mahallesi’ni tehdit etmesi, köylünün can ve mal kaybının önlenmesi için ekipler sevk edildi. Herhangi bir zarar görmediler. Yaklaşık 100 hektar civarında alanın zarar gördüğü yangında söndürme çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
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