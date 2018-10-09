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09 Ekim 2018 Salı 10:30

Hatay’ın kış çayı hastalıklardan koruyor

Hatay’ın yöresel şifalı bitkilerin karışımıyla hazırlanan kış çayı, kış hastalıklarından koruyor.Antakya’nın tarihi Uzun Çarşı’sında uzun yıllardan bu yana baharatçılık yapan Evren Eraslan, Hatay’a özgü 10 çeşit yöresel...

Hatay'ın kış çayı hastalıklardan koruyor
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Hatay’ın yöresel şifalı bitkilerin karışımıyla hazırlanan kış çayı, kış hastalıklarından koruyor.

Antakya’nın tarihi Uzun Çarşı’sında uzun yıllardan bu yana baharatçılık yapan Evren Eraslan, Hatay’a özgü 10 çeşit yöresel şifalı bitkiyle yaptığı karışımla hazırladığı kış çayının hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Her yıl Ekim ayında hazırlamaya başladıkları kış çayının, hibiskus, keçiboynuzu, karanfil, yayla çayı, melisa, zencefil, ıhlamur, zerdeçal, havlıcan ve kakule bitkileriyle hazırlandığını belirten Eraslan, insanların her geçen gün doğal bitkisel ürünlere ilgisinin arttığını vurguladı. Eraslan, "Kış çayımız, direnç artırıcı özelliğinden dolayı çok satılıyor. Şehir dışından sipariş alıyoruz. Kış çayı akciğer iltihabı, karaciğer yağlanması, kışın çok görülen bronşit, astım gibi rahatsızlıklar için de çok etkili. İnsanlar doğal şifalı bitkileri kullanıp tüm kış boyunca rahat bir şekilde hastalanmadan tüm kışı geçiriyor” diye konuştu.

Eraslan, bu karışımları toz haline getirerek yöresel pekmezlerle karıştırarak macun halinde sattıklarını da kaydetti.

Müşterilerden Talip Köleoğlu ise işi gereği sürekli sahada koşuşturduğundan dolayı hastalanmamak için kış çayı tükettiğini ifade ederek, "Kış çayı ile doping takviyesi yapıyoruz, hastalıklardan koruyoruz" dedi.
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