Hava Kuvvetlerinden 'organ nakli' uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen uçak ile Erzincan’daki bir donörden alınan organ, Ankara’da bulunan iki hastaya ulaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen uçak ile Erzincan’daki bir donörden alınan organ, Ankara’da bulunan iki hastaya ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım, Mehmetçiğin "insan yaşamı" için verdiği önemi gözler önüne serdi. Yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Erzincan’daki bir donörden alınan organın Ankara’da bulunan iki hastaya ulaştırılarak, organ nakli yapılması sağlandı.