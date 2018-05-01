Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Ahmet Bozdağ Mahallesi Ahmet Bozdağ Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Üçüncü kattaki bir dairenin havalandırma boşluğuna yavru kedinin düşmesi üzerine bina sakinleri, kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmakta başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Ahmet Bozdağ Mahallesi Ahmet Bozdağ Caddesi üzerindeki...

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