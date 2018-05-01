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01 Mayıs 2018 Salı 08:58

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Ahmet Bozdağ Mahallesi Ahmet Bozdağ Caddesi üzerindeki...

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Ahmet Bozdağ Mahallesi Ahmet Bozdağ Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Üçüncü kattaki bir dairenin havalandırma boşluğuna yavru kedinin düşmesi üzerine bina sakinleri, kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmakta başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından kediyi çıkararak kurtardı.
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