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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:14

Hayallerindeki köprünün üzerinde şükür namazı kıldılar

Sivas’ta Karşıyaka Mahallesi halkının ve muhtarının 40 yıldır hayali olan ’Karşıyaka köprüsü’nün bir kısmı tamamlanınca mahalle halkı üzerinde şükür namazı kılıp kurban kesti.Yaklaşık 40 yıldır Karşıyaka Mahallesi halkının...

Hayallerindeki köprünün üzerinde şükür namazı kıldılar
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Sivas’ta Karşıyaka Mahallesi halkının ve muhtarının 40 yıldır hayali olan ’Karşıyaka köprüsü’nün bir kısmı tamamlanınca mahalle halkı üzerinde şükür namazı kılıp kurban kesti.

Yaklaşık 40 yıldır Karşıyaka Mahallesi halkının ve muhtarının hayali olan köprü Sivas Belediyesi tarafından inşa edilerek bitme aşamasına getirildi. 25 milyon liraya yapılan köprü, Karşıyaka Mahallesi ve kent merkezini birbirine bağlayacak. Mahalle halkı 40 yıldır hayallerini kurdukları köprünün tamamlanmasıyla büyük bir sevinç yaşayarak mutluluklarını köprü üzerinde şükür namazı kılarak ve kurban keserek gösterdi. Büyük bir sevinç yaşayan mahalle halkı köprü yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

40 yıldır mücadele verdi

Karşıyaka mahalle Muhtarı Çetin Aydın, 40 yıldır köprü yapımı için mücadele verdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz 40 yıldır Karşıyaka mahallesi ile civar köylere hizmet verecek köprünün yapılması için yıllarca beyanat verdim. Sivas’ta ve Ankara’da eylemler yaptım. 40 yıl boyunca köprü orucunu tuttuk bu gün ben muhtar olarak yaradana çok şükür etmek üzere şükür secdesi ve şükür kurbanı kesiyorum. Köprümüz bitti eksiği yok fazlası var. Şehir ile birleştik ve muhteşem oldu. Karşıyaka’nın kapısı kilitli idi ve bu köprü ile kilit açıldı. Sivas’ta Karşıyaka mahallesi konuşulmaya başlandı. Eskiden köprüleri devlet yapardı, Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerinde 2 tane köprü yapılmıştır. Son dönemde Sivas Belediye Başkanımız Sami Aydın’n döneminde bu 4 ‘üncü köprü ve birisi de bu köprüdür. Bu köprü devletimize 25 milyon TL’ye mal olmuştur" dedi.
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