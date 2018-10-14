GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:15

Hayatını kaybeden polis Şanlıurfa’da defnedildi

Batman’ın Sason ilçesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi.Edinilen bilgiye göre, Batman’ın Sason ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden...

Hayatını kaybeden polis Şanlıurfa'da defnedildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’ın Sason ilçesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman’ın Sason ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki başpolis İsmail Hadidioğlu’nun cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınları tarafından alınan cenaze, daha sonra tekbirler eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğünün aracına alınarak Asri Mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından polis memurunun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memurunun Sason ilçesine yeni tayin edildiği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku