Hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Öztürk, toprağa verildi

Öztürk’ün cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri, şube başkanları ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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