GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 19:24

Hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Öztürk, toprağa verildi

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Sağlık-İş...

Hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Öztürk, toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk’ün naaşı, Ankara’da Anıttepe’deki Sağlık-İş Genel Merkezi önünde düzenlenen tören sonrasında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyüne gönderildi.

Memleketi Kabalar köyüne getirilen Hasan Öztürk’ün naaşı, Kabalar Köyü Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öztürk’ün cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri, şube başkanları ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku