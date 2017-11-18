Hayırsever ailenin yaptırdığı cami törenle hizmete açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesi Selçuklu Mahallesinde ikamet eden Halifeoğlu ailesi mensubu 3 kardeş, kendi arsaları üzerinde yaptırdığı cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayırsever aile tarafından yaptırılan Halifeoğlu Camisinin açılışı için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt birlikte açılış kurdelesini keserek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Bin 500 metre kare alan içine inşa edilen ve 2 kat olarak hizmete açılan camide alt katı taziye evi, üst kadı ise ibadethane olarak inşa edildi. Törene katılan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, öncelikle bu ibadet haneyi hayata geçiren Halifeoğlu aile fertlerine teşekkürler etti. Camiler ve okullar vatandaşların eğitim yerleri olduğunu ifade eden Kırlı, "Din eğitimi verilen ve aynı zamanda ibadet edilebilen bu mabedin hayata geçirilmesine vesile olan hayırsever vatandaşımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Camimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Halifeoğlu Cami olarak hizmete açılan ibadethaneyi, tamamen Halifeoğlu aile fertlerinin kendi imkânları ile hayata geçirdiğini ifade eden Talip ve Esat Halifeoğlu, ”İlçemize böyle bir eser kazandırdığımız için çok mutluyuz. Mahallemizde yaklaşık 3 lise bir yatılı bölge okulu ve bir ilkokul var. Burada okuyan öğrenciler, görev yapan öğretmenler ve mahalle sakinlerimizin ibadet edecekleri bir yer olmadığı için aile büyüklerimiz toplantı yaparak bu camiyi bu arsaya yapmaya karar verdiler. Arsa ailemize ait bir arsaydı. Halifeoğlu ailesi 3 kardeşten oluşuyor. Babalarımız ve amcalarımız bize tam yetki vererek acilen buraya cami yapma talimatı verdiler. Bizlerde aile olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek buraya bir cami inşa ettirmeyi başardık. Rabbim bize bu camiyi yapmayı nasip etti. En çokta buraya gelecek öğrenci kardeşlerimiz için seviniyoruz. Türkiye’mizde çok şükür bilinçli ve dindar bir nesil yetişiyor. Biz bu camiyi yaparken bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malazgirt ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Selçuklu Mahalle Muhtarı Fehim Gün, mahallede çok büyük eksiklik olan bu camiyi yaptıkları için Halifeoğlu ailesine teşekkürler ettiğini söyledi. Muhtar Gün, ”Bu yapılan cami mahallemizde 4’üncü cami oldu. Burası okullar bölgesi dediğimiz mevki. Burada okuyan öğrencilerimizin ve görev yapan öğretmenlerimizin namaz kılacakları bir yerleri yoktu. Halifeoğlu ailesi bu eksikliği tespit ederek buraya çok modern bir cami inşa ettiler. Ben tüm mahalleli adına ve mahallemizdeki okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Yeni acılan camide ilk vaazı ise Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt verdi. Müftü Bozkurt vaazında, Halifeoğlu ailesine yaptıkları camiden dolayı, Allah katında çok güzel bir mükâfat ile mükâfatlanacakları müjdesini vererek, yaptıkları hayır ve hasenatların ömür boyunca sürmesini dileyerek, "Halifeoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cami açılışına okullar bölgesinde okuyan öğrencilerin yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.



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Camiye gelen öğrenciler ise, ”Bu caminin yapılması bizim için çok iyi oldu. Okulumuzda namaz kılacak yerimiz yetersiz geliyordu. Bu caminin açılması bizim için gerçekten çok iyi oldu. Rahatlıkla gelip ibadetlerimiz yapabiliriz. Bu camiyi buraya yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.