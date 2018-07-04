Hayvan hırsızlığına 4 gözaltı

Kırklareli’nde yaşanan hayvan hırsızlığında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde bir vatandaş jandarmaya haber vererek 2 tane buzağının çalındığını belirtti. Harekete geçen jandarma ekipleri hırsızlık olayını yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan araştırma ve tanık beyanlarından gece saatlerinde bir otomobile buzağıların yüklendiği tespit edildi.

Plaka tespitinden sonra köy çıkışında durdurulan aracın içinde bulunan A.S, A.A.S, G.İ ve A.O gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların daha önce de hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.