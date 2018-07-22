Hayvan Parkı’ndaki hayvanlara sıcak ayarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’nda bulunan hayvanların, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için serinletme yöntemleri uygulamasına geçildi.

Tarsus Hayvan Parkı’nda havaların ısınmaya başlamasının ardından sıcaktan bunalan hayvanların serinlemesi için özel önlemler alınıyor. Temmuz ayında başlanan serinletme yöntemleri uygulaması ile 76 türden bin 300 hayvanın bulunduğu Tarsus Hayvan Parkı’nın sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler alınıyor.

Hayvanlara buzlu meyve servisi

Tarsus Hayvan Parkı’nda meyve ile beslenen hayvanlara serinletme amacıyla günlük düzenli olarak buzlu meyveler veriliyor. Elma, havuç, salatalık, muz, marul gibi meyve ve sebzelerin dondurucuda bekletilerek oluşturulduğu buzlu meyveler hayvanlara ikram ediliyor.

Ayrıca hayvanların yaşadığı bölümlerde yer alan yapay dereler, havuzlar ve şelaleler ile de serinlemelerine katkı sunuluyor. Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor.

Özellikle ayıların bulunduğu havuzların içerisine hem buz takviyesi yapılıyor hem de buzlu meyveler konuluyor. Ayrıca toynaklı grup içerisinde yer alan koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki hayvanların serinletilmesi için sulama arazözü ile yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor.

Yırtıcı hayvanların yaşadığı bölümlerde ise yağmurlama sistemi aktif hale getirilirken, yağmurlama sistemi ile özellikle günün en sıcak olduğu öğlen saatlerinden, akşamüstüne kadar su veriliyor. Hayvanların da bu sistem ile kolayca serinlemeleri sağlanıyor.

“Hayvanlarımızın termal konforlarını en üst düzeye çıkarıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı biyoloğu Altay Atlı, sıcaklara karşı hayvanları serin tutabilmek için çeşitli tedbirler aldıklarını belirtti. Hayvanların aşırı sıcaktan etkilenmemeleri için çaba harcadıklarını anlatan Atlı, “Hayvanlarımızın termal konforu bizim için çok önemli. Çukurova çok sıcak bir yer ve çok sıcak bir iklim. Hayvanların sıcaktan etkilenmemeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yaz bitimine kadar bu serinletme çalışmalarına devam ediyoruz. Kışın ise her bir hayvanımızın yaşadığı bölümlerin iç taraflarında ısıtıcı lambalar ve panelleri kullanıyoruz. Böylelikle hayvanlarımızı yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyoruz" dedi.