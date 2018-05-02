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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:09

Hazreti Mevlana Karaman’dan temsili olarak Konya’ya uğurlandı

Hazreti Mevlana’nın Karaman’dan ayrılarak Konya’ya gitmesi, temsili bir uğurlama töreniyle canlandırıldı.Karaman’da Mader-i Mevlana Camii yanında bulunan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen temsili uğurlama törenine Karaman...

Hazreti Mevlana Karaman'dan temsili olarak Konya'ya uğurlandı
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Hazreti Mevlana’nın Karaman’dan ayrılarak Konya’ya gitmesi, temsili bir uğurlama töreniyle canlandırıldı.

Karaman’da Mader-i Mevlana Camii yanında bulunan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen temsili uğurlama törenine Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Uğurlama töreni Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından düzenlenen sema gösterisi ile başladı. Törende Hazreti Mevlana ve babası Muhammed Behaeddin-i Veled hazretlerini canlandıran Konya Şehir Tiyatroları sanatçıları, meydandaki vatandaşlardan helallik isteyerek Konya’ya hareket etti.

Hazreti Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru yaptığı konuşmada, “Her yıl Karaman’dan ayrılırken aynı hüznü taşıyoruz. Ama büyük annemizi size emanet ediyoruz. Bunca yıl Karaman büyük annemizi sevgiyle kucakladı. İnşallah bundan sonra her sene gelişen ve büyüyen ilgiyle Karamanımızı da dünya çapında anlatabilmek adına törenlerimize devam edeceğiz” dedi.
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