‘Hediye Kapanı’ ile sürpriz hediyelerin sahibi oldular

Forum Mersin alışveriş merkezi ziyaretçileri, 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Hediye Kapanı’ oyunuyla hem keyifli günler yaşadı hem de pek çok hediyenin sahibi oldu.10’uncu yıl sürprizleri çerçevesinde 9-17 Kasım 2017...

Forum Mersin alışveriş merkezi ziyaretçileri, 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Hediye Kapanı’ oyunuyla hem keyifli günler yaşadı hem de pek çok hediyenin sahibi oldu.



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10’uncu yıl sürprizleri çerçevesinde 9-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Forum Mersin’i ziyaret ederek aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkesin katılmaya hak kazandığı Hediye Kapanı oyunu, televizyondan mobil şarj cihazına, küçük ev aletlerinden hediye çeklerine kadar anında pek çok farklı sürpriz dağıttı. 2 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte heyecan ve eğlence aynı anda yaşandı.