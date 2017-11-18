Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:33

‘Hediye Kapanı’ ile sürpriz hediyelerin sahibi oldular

Forum Mersin alışveriş merkezi ziyaretçileri, 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Hediye Kapanı’ oyunuyla hem keyifli günler yaşadı hem de pek çok hediyenin sahibi oldu.10’uncu yıl sürprizleri çerçevesinde 9-17 Kasım 2017...

‘Hediye Kapanı' ile sürpriz hediyelerin sahibi oldular
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Forum Mersin alışveriş merkezi ziyaretçileri, 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Hediye Kapanı’ oyunuyla hem keyifli günler yaşadı hem de pek çok hediyenin sahibi oldu.

10’uncu yıl sürprizleri çerçevesinde 9-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Forum Mersin’i ziyaret ederek aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkesin katılmaya hak kazandığı Hediye Kapanı oyunu, televizyondan mobil şarj cihazına, küçük ev aletlerinden hediye çeklerine kadar anında pek çok farklı sürpriz dağıttı. 2 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte heyecan ve eğlence aynı anda yaşandı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<