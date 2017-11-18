Hem tedavi gördüler hem de el emeklerini sergilediler

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Psikiyatri Servisi’nde tedavi gören hastalar, tedavileri sırasında yapmış oldukları resim ve el sanatlarını...

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Psikiyatri Servisi’nde tedavi gören hastalar, tedavileri sırasında yapmış oldukları resim ve el sanatlarını hastane içinde sergilediler.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından eğitime tabi tutulan hastalar, yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın ardından yaptıkları değişik resim ve el sanatlarını beğeniye sundular. Ahşap boyamadan, seramik çalışmalarına kadar bir çok eserin yer alan sergiden elde edilecek gelir, resim malzemeleri alımında kullanılacak. Çok sayıda eserin yer aldığı sergideki çalışmalar oldukça dikkat çekerken bir yandan tedavi gören hastalar bir yandan da faklı uğraşlarıyla sanat öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.



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Yaptıkları eserlerin kendilerine adeta terapi olduğunu belirten hastalar, meslek öğrenmelerinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.