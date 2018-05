Her 200 kişiden birinin hastalığı AS’ye dans ederek dikkat çektiler

Adana Arkeoloji Müzesi, Dünya Ankilozan Spondilit (AS) Günü kapsamında oldukça anlamlı bir dans gösterisine ev sahipliği yaptı. UCB Pharma Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen “Hareket Özgürlüktür” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte uzun yılladır tedavi gören AS hastaları, hayata yeniden başladıklarını ve ikinci baharlarını yaşadıklarını İkinci Bahar şarkısı eşliğinde dans ederek gösterdi. Türkiye’de çok bilinmemesine rağmen hastalığın her 200 kişiden birinde görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı ve Romatolog Prof. Dr. Süleyman Özbek de erken teşhis ve tedavi ile hastalığın kamburluk, kalıcı hareket kısıtlığı gibi sonuçlarının önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de her 200 kişiden birinde görülen ve halk arasında omurgayı tutan iltihaplı romatizma olarak bilinen AS, erken teşhis edilmemesi ve etkili tedavi uygulanmaması durumunda hareket kısıtlılığına, kalıcı sakatlıklara ve deformasyonlara neden olabiliyor.

Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü kutlanan Dünya Ankilozan Spondilit Günü kapsamında toplumda çok fazla bilinmeyen ve genelde ’bel fıtığı’ ile karıştırılan hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, 2 Mayıs Çarşamba günü UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle özel bir etkinlik düzenlendi. ‘Hareket Özgürlüktür’ adlı etkinlikte tedavi süreçleri devam eden 6 AS hastası partnerleriyle Adana Arkeoloji Müzesi’nin tarihi atmosferinde bir dans gösterisi sundu. Uygun tedavi ile AS hastalığının tek başına hareket etmeyi güçleştiren semptomlarının üstesinden gelen 6 hasta, İkinci Bahar şarkısı eşliğinde dans ederek adeta ikinci baharlarını yaşadıklarını ve AS hastalığıyla daha kaliteli bir yaşam yaşanabileceğini gözler önüne serdi.

"AS, bugün en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri"

Yaklaşık 2 aydır gösteri için hazırlanan hastaların tedavilerini yürüten Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özbek, AS hastalarının yaşadıkları tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen erken teşhis ve tedavi ile yaşama sarılmalarının hastalığı yaşayan herkese umut olmasını istediklerini söyledi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özbek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AS, bugün en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu hastalık omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemleri etkiliyor. Geç teşhis ve tedavi edilirse ciddi sakatlıklara ve deformasyonlara neden olarak insanlarda önemli derecede iş gücü kaybı, yaşam kalitesi ve yaşam süresinde azalmaya neden oluyor. Bu nedenle her ağrıya, özellikle de şiddetli bel ağrılarına ağrı deyip geçilmemeli ve bir Romatoloğa gidilmeli. Toplumumuzda bu hastalık çok fazla bilinmediğinden genelde geç teşhis konuluyor ve tedavi sürecine geç başlanıyor. Bu durum da hastanın dayanılmaz ağrılar ve zorluklar çekmesine neden oluyor. Adeta hayatını cehenneme çeviriyor. ’Hareket Özgürlüktür’ Projesi ile erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekmeyi amaçladık. Hastalığın erken teşhisi ile kalıcı deformasyonların önüne geçilebileceğini anlatmak istiyoruz."

"Erken teşhis, düzenli tedavi ve egzersiz"

AS hastalarının hareketleri çok kısıtlandığı için kampanyalarının ismini özellikle “Hareket Özgürlüktür” seçtiklerini belirten Prof. Dr. Süleyman Özbek, projede yer alan AS hastalarının çoğunun uzun süredir tedavi gördüklerini ve bu tedaviler sonucunda normal insanlar gibi hareket özgürlüğüne kavuşabildiklerini söyledi. Tedavi gören tüm AS hastalarının yanı sıra toplumda da bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla dans gösterisi organize ettiklerini ve hastaların proje için haftalardır hazırlandıklarını kaydeden Prof. Dr. Özbek, hastaların düzenli doktor kontrolleri ve tedavilerine ek olarak, doğru egzersiz programlarının da hem eklemlerdeki hareket kısıtlılıklarının önlenmesinde hem de ağrıların giderilmesinde destekleyici etkisi olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan hastalar ise AS teşhisi konulmadan önce uzun süre yanlış tedaviler uygulandığını belirtirken, doğru tedaviyle acılarından kurtularak dans eder hale geldiklerini kaydetti.

Etkinlik, katılımcıların Prof. Dr. Özbek’e hastalık hakkında sorular sormasıyla son buldu.