‘Şühedaya Vefa’ teması ile organize edilen, ’Her şehide 1 Yasin hedef 253 bin’ projesi Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda tamamlandı.

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde izci, lider ve gönüllüler tarafından 2015 yılında Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılına özel başlatılan ’Her Şehide 1 Yasin Hedef 253 Bin’ projesi tamamlandı. Gönüllülerce okunarak bir internet sitesinde kayıt altına alınan Yasin-i Şerifler, 22-26 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Dedeciğim Ben Geldim’ temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda tüm şehitlere dua ve niyazlarla hediye edildi.

253 bin şehit için 340 bin Yasin-i Şerif okundu

253 bin şehit için okunan 340 binden fazla Yasin-i Şerif, tamamı şehit olan 57’inci Piyade Alayı’nın taarruz öncesinde karargah olarak kullandığı Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kışla mevkiinde kamp yapan izcilerin dualarıyla takdim edildi.