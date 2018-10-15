GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:24

HES kanalı karton gibi parçalandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması, HES kanalının karton gibi parçalanmasına neden oldu.

HES kanalı karton gibi parçalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması, HES kanalının karton gibi parçalanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Orta Mahallesi Eminler Sokakta geçtiğimiz gece toprak kayması yaşandı. Geniş bir alanda etkili olan toprak kayması, mahalleden geçen HES kanalının karton gibi parçalanmasına neden oldu. Kanalın 150 metrelik kısmı kullanılmaz hale geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda derin yarıklar oluştu. Toprak kayması ilk etapta yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku