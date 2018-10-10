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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:14

Hidroelektrik santralinin yükleme kuyusuna düşen kızıl geyik kurtarıldı

Bolu’nun Seben ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik ekiplerin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikderesi köyü yakınlarındaki hidroelektrik santrali görevlileri güvenlik...

Hidroelektrik santralinin yükleme kuyusuna düşen kızıl geyik kurtarıldı
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Bolu’nun Seben ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik ekiplerin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikderesi köyü yakınlarındaki hidroelektrik santrali görevlileri güvenlik kamerasını incelerken yükleme havuzunda bir geyiğin olduğunu fark etti. Santral yetkilileri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyiğin düştüğü yerden çıkartılabilmesi için AFAD Bolu ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden destek istedi. Destek ekiplerin de gelmesinin ardından geyiğin içine düştüğü 7 metrelik boş kuyudan kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu iğneyle uyuttuğu geyik, havuza inen AFAD Bolu ekiplerince halatla bağlandıktan sonra vinç yardımıyla yukarıya çıkartıldı.

Sağlıklı bir şekilde düştüğü yerden çıkartılan geyik tedavisi yapıldıktan ve uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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