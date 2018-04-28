GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:06

Hikayelerle Anadolu’yu anlattı

TV yapımcısı Bekir Develi, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İmam Hatip Mezunları Derneği’nin (YİHMET) konuğu oldu.Yenişehir Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen...

Hikayelerle Anadolu'yu anlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TV yapımcısı Bekir Develi, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İmam Hatip Mezunları Derneği’nin (YİHMET) konuğu oldu.

Yenişehir Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında Belediye Başkanı Süleyman Çelik’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Belediyelerin hizmet kollarından birisinin de bu tür sosyal ve kültürel faaliyetler olduğunu belirten Çelik, “Bundan sonra bu tür faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bekir Develi, yaptığı programlarda Anadolu’da yaşadığı ilginç olayları akıcı bir dille anlattı. Yurtdışına çıktığında başından geçen tuhaf hadiseleri de anlatan Develi, "Yabancı dil bilmememize rağmen, gittiğimiz ülkelerde karşı tarafla anlaşmak için nasıl mücadele ettiğimizi, el ve mimik hareketleriyle nasıl anlaştığımızı görünce, bizlerin ne kadar özgüveni yüksek bir millet olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bir keresinde İngiltere’ye giderken uçakta Ömer hocamız bana bir şey sordu. ’Bekirciğim, İngilizce bildiğim tek kelime var, onun da telaffuzundan emin değilim. Hangisi o hocam dedim. Hello dedi. Ve ben kendisini bu bildiği tek kelime ile havaalanında bir kişiye yol tarif ederken gördüm. Böyle bir özgüven olamaz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku