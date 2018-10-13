Himalayalarda fırtına, 7 dağcı öldü 2 dağcı kayıp

Nepal’in başkenti Katmandu polisi, Kuzey Nepal’de çıkan fırtına sebebiyle Himalayalardaki Gurja Dağının zirvesinde kamp kuran dağcılardan 7’sinin öldüğünü 2 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Nepal’in başkenti Katmandu polisi, Kuzey Nepal’de çıkan fırtına sebebiyle Himalayalardaki Gurja Dağının zirvesinde kamp kuran dağcılardan 7’sinin öldüğünü 2 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Katmandu polis memuru Bahadır Budamagar, Gurja Dağının 7 bin 913 metre yüksekliğinde dağın zirvesine çıkan köylülerin yamaca savrulmuş 7 dağcının cesediyle karşılaştığını söyledi. 9 dağcının Gurja Dağına çıkmak için yola çıktığı, cesedi bulunmayan 2 dağcının arandığı belirtildi. Budamagar, 4 dağcının deri renginden Koreli olduğu tahmin edilmesine rağmen kimliklerinin tespit edilemediğini söyledi.

Nepal Turizm Bakanlığı yetkilisi Rameshwar Niraula, helikopter pilotlarının hayatını kaybeden dağcıları gördüğünü ancak kötü hava şartları sebebiyle dağa inme imkanı olmadığını söyledi. Nirula, kurtarma ekibinin pazar günü cesetleri alamaya çalışacağını söyledi.

Gurja Dağı Nepal’in başkenti Katmandu’nun 216 metre kuzeydoğusunda bulunuyor.

Biri Everest olmak üzere Nepal’de dünyanın en yüksek 14 dağından 8’i bulunuyor. Sonbaharın dağa tırmanma mevsimi olduğu belirtildi.