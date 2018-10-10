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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:59

Hindistan polisine “daha az gülümseyin” çağrısı

Hindistan’da havalimanında görevli polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

Hindistan polisine 'daha az gülümseyin” çağrısı
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Hindistan’da havalimanında görevli polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

Hindistan Güvenlik Görev Gücü, havalimanında görevli polislerin çok fazla güler yüzlü olmalarının güvenlik önlemlerinin yeterince sıkı olmadığı izlenimi vereceğini ifade etti. Hindistanlı yetkililer, güvenlik kaygısını dile getirerek havalimanında görevli polislere daha az gülümsemeleri talimatını verdi. Aşırı dostluğun havalimanlarını terörist saldırı riski altına soktuğunu ifade eden yetkililer, aşırı gülümseme sisteminden yeteri kadar gülümseme sistemine geçileceğini dile getirdi. Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu polis birimi CISF’in Genel Müdürü Rajesh Ranjan 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak, “Yolculara karşı aşırı dostane olamayız" dedi.
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