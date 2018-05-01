Hisarcıklıoğlu: 'İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemez'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, emeğin ve alın terinin kıymetini kimsenin yadsıyamayacağını belirterek "Girişimciler, sanayiciler ve işçi arkadaşlarımız birbirinden ayrı düşünülemez. Üretim bir ekip işidir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, emeğin ve alın terinin kıymetini kimsenin yadsıyamayacağını belirterek "Girişimciler, sanayiciler ve işçi arkadaşlarımız birbirinden ayrı düşünülemez. Üretim bir ekip işidir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa; mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda tek yürek olmayı, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı başarmış bir milletiz. Gücümüz ve büyüklüğümüz de buradan gelir. Biliyoruz ki iş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi, işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz. İşçi ve işveren birbirinden asla ayrı düşünülemez.

Türkiye, Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği uygarlık hedefine bu emekçi-girişimci dayanışması ve birlikteliğiyle yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."