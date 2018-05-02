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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25

Hisarcık’ta kırağı meyve üreticisini vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kırağı, özellikle ceviz, vişne ve üzüm bağlarına büyük zarar verdi.Kütahya’da karasal iklim yaşadığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ”İlçemizde bahar aylarında gece ve...

Hisarcık'ta kırağı meyve üreticisini vurdu
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kırağı, özellikle ceviz, vişne ve üzüm bağlarına büyük zarar verdi.

Kütahya’da karasal iklim yaşadığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ”İlçemizde bahar aylarında gece ve gündüz sıcaklıklarındaki farklılıklardan dolayı zamanlı zamansız don ve kırağı olayları meydana gelmekte bunun sonucunda bu yıl da ceviz, üzüm bağları ve mevki mevki vişnelerimiz kırağıdan zarar görmüştür. Çiftçilerimiz yıllardan beri kırağı ve don yüzünden meyvecilikte yeterli ürün alamamaktadır. Yine 10 gün önce yağan kırağı sonucu bazı meyve ağaçları büyük zarar görmüştür. Bu nedenle çiftçilerimiz mağdur olmaktadır. Bu arada yapılan tarım sigortasının gün ve dekar bazlı yapılması, tane başına sigorta yapılmaması, ilimizde arazi ölçeklerinin küçük olması, meyve bahçelerinin dar ve sayılarının az olmasından çiftçilerimiz Tarsim sigortasından faydalanamamaktadır” diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Tuncay, 12 dönüm bağının 3’te 2’sinin kırağıdan zarar gördüğünü belirterek, ”Üzüm bağımı sigorta yaptırmak için müracaat etiğimde, tek cins üzüm olması şartını öne sürüyorlar. Bizler bu yönden mağdur durumdayız. Üzüm yetiştiriciliği çok masraflı olduğu halde, bu işi sevdiğim için zararına da olsa devam ediyorum” dedi.(MA-EFE)
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