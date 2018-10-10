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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:41

Hızar motorundan araba yaptılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araba yaptı.

Hızar motorundan araba yaptılar
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araba yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Eğitime Bilimle Merhaba’ projesi kapsamında Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO öğrencileri tarafından yapılan ’Turbo YİBO’ adlı araba ilgi odağı oldu.

"Bizim arabayı yaparken motivasyonumuz geçen yıl Cumhurbaşkanımız yerli otomobil atağı vardı" diyen Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO Bilim ve Teknoloji Öğretmeni Burak Ali Ulucan, "Biz de öğrencilerimizle ilk etapta içten yanmalı motor kullanmadan bir araba yaptık. Daha sonra yapabileceğimizi gördükten sonra içten yanmalı bir motor kullanarak da bu motorun gücünü tekerleklere aktarabilir miyiz diye düşündük. Denedik oldu. Aracımızın temel bir kaç özelliği var. Freni, lambaları yani farları, aynamız ve kornamız da var. Gaza basınca gidiyor. Bu şekilde bir buçuk beygirlik ağaç kesmek için kullandığımız hızar motorunu kullanarak basit bir ortaokul düzeyinde bir araç yapmış olduk" dedi.

"Gücü bir buçuk beygir" diyen Ulucan, "Buda aşağı yukarı 30-40 kilogram ancak taşıyabiliyor. Kornamızı da öğrencilerimiz son anda düşündüler. Oda benim evimin kapısının zilini aldılar. Basit iki tane far taktık ve el arabası tekerleğinden lastiklerimizi yaptık. Bisiklet zincirini de kullanarak motordan çıkan gücü tekerleklere zincir ile aktarmış olduk" diye konuştu.

"Bu arabamız biraz basit oldu ama önümüzdeki yıl yapılacak TUBİTAK şenlikleri için daha modern bir araba tasarlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuşan Ulucan, "Bu arabamız bizim için şu anlık ilk adım oldu" dedi.
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