GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 11:22

Hollanda’da yaşayan Türk öğretmen ’yılın öğretmeni’ seçildi

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan Numan Yılmaz, 3’üncü kez ’yılın öğretmeni’ seçildi.

Hollanda'da yaşayan Türk öğretmen 'yılın öğretmeni' seçildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan Numan Yılmaz, 3’üncü kez ’yılın öğretmeni’ seçildi.

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 12 yıldır öğretmenlik yapan Numan Yılmaz, yılın öğretmeni seçildi. Geçen seneden itibaren Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Numan Yılmaz, öğrencileri tarafından “yılın öğretmeni” seçildi. Ylmaz, tekrar seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, görev yaptığı ROC okulları ile Zuidoost okulları öğrencilerinin oylamaları ile belirlenen yılın öğretmeni yarışmasında, bu yıl da birinci olunca, ilk defa arka arkaya 3 yıl birinci olan öğretmen unvanını elde etmiş oldu. Yılmaz, “Elimden geldiği kadar gençlerimize yol göstermeye ve örnek olmaya çalışıyorum. Son üç yıldır öğrenciler beni ‘yılın öğretmeni’ ödülüne layık gördü ve bu da doğru yolda olduğumu gösteriyor. Meclis üyeliğim ile öğrencilerimin yaşadığı sıkıntıları da belediye meclisine taşıyarak gidermek istiyorum” dedi.

Ailesi aslen Ankara’nın Haymana ilçesinden olan Yılmaz, doğma büyüme Amsterdamlı. 12 yıllık evli ve öğretmen olan Yılmaz’ın 2 kızı ve 1 oğlu bulunuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku