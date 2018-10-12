Hollanda’da yaşayan Türk öğretmen ’yılın öğretmeni’ seçildi

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan Numan Yılmaz, 3’üncü kez ’yılın öğretmeni’ seçildi.

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 12 yıldır öğretmenlik yapan Numan Yılmaz, yılın öğretmeni seçildi. Geçen seneden itibaren Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Numan Yılmaz, öğrencileri tarafından “yılın öğretmeni” seçildi. Ylmaz, tekrar seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, görev yaptığı ROC okulları ile Zuidoost okulları öğrencilerinin oylamaları ile belirlenen yılın öğretmeni yarışmasında, bu yıl da birinci olunca, ilk defa arka arkaya 3 yıl birinci olan öğretmen unvanını elde etmiş oldu. Yılmaz, “Elimden geldiği kadar gençlerimize yol göstermeye ve örnek olmaya çalışıyorum. Son üç yıldır öğrenciler beni ‘yılın öğretmeni’ ödülüne layık gördü ve bu da doğru yolda olduğumu gösteriyor. Meclis üyeliğim ile öğrencilerimin yaşadığı sıkıntıları da belediye meclisine taşıyarak gidermek istiyorum” dedi.

Ailesi aslen Ankara’nın Haymana ilçesinden olan Yılmaz, doğma büyüme Amsterdamlı. 12 yıllık evli ve öğretmen olan Yılmaz’ın 2 kızı ve 1 oğlu bulunuyor.