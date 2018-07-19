Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hastaneye kaldırılan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis’i telefonla aradı.Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis 8 Temmuz tarihinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle askeri hastaneye kaldırılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Apostolakis’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Atina Hava Kuvvetleri Askeri Hastanesinde tedavi gören Amiral Apostolakis’in bugün taburcu olması ve Pazartesi günü görevine geri dönmesi bekleniyor.
Hulusi Akar, Yunan Genelkurmay Başkanını aradı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hastaneye kaldırılan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis’i telefonla aradı.