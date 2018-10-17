Huzurevinde el sanatlarıyla uğraşarak huzur buluyor

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan KOAH hastası 71 yaşındaki Şükrü Pasinlioğlu, odasına kurduğu küçük tezgah üzerinde cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yaparak hünerlerini sergiliyor.

Huzurevinde eşi Lütfiye Pasinlioğlu ile 9 yıldır yaşayan KOAH hastası Şükrü Pasinlioğlu ilerleyen hastalığına rağmen boş durmayıp zamanını maket yaparak geçiriyor. Bıçak, çöp şiş ve tutkal kullanarak hobi olarak cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yapan Pasinlioğlu, kendi kendine öğrendiği maket yapma işini severek yapıyor. Pasinlioğlu’na maket yapmada en büyük desteği ise 48 yıllık hayat arkadaşı Lütfiye Pasinlioğlu veriyor. Şükrü Pasinlioğlu boş zamanlarını maket yaparak geçirirken eşi Lütfiye Pasinlioğlu da hayat arkadaşının tüm ihtiyacını karşılıyor ve ona destek oluyor.

9 yıldır eşi ile birlikte Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevinde kaldığını söyleyen Şükrü Pasinlioğlu, "Boş kaldığımda maket yapıyorum. Cami, Kabe, gemi, uçak, saat kulesi maketi yapıyorum. Bunları hobi olarak yapıyorum. Boş zamanlarımı böyle geçiriyorum. KOAH hastasıyım 13 senedir. Oksijen makinasına bağlıyım, bu makine olmadan bir dakika dahi yaşayamıyorum. Maketleri bıçak, çöp şiş ve yapıştırıcı kullanarak yapıyorum. Maket yapmayı kendi kendime huzur evindeyken öğrendim, kimseden öğrenmedim. Kendimi geliştirdim, daha iyi yapmaya çalıştım. Çok vaktimi alıyor. Bir tanesi bir ayı geçiyor. Gün boyu bunlarla ilgileniyorum. Kendimi zorlamamak şartıyla bunlarla uğraşıyorum. Maketleri torunlarıma yapıyorum. İsteyen olursa satabiliyorum da" dedi.

Örnek oluyor

Şükrü Pasinlioğlu’nun diğer huzurevi sakinlerine örnek olduğunu dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, "Şükrü amcamız, eşi ile beraber 9 yıldır bizim misafirimiz. Tabi ki 9 sene öncesine kadar yaşamış olduğu şehirlerde mutlaka topluma çeşitli şekillerde katkı sağlamış bir birey. Gerçekten örnek bir şahsiyet. Aktif sağlığını kaybettikten sonra Şükrü amcamız odaya bağımlı bir hayatı devam ettirmekte ve dışarıyla çok bağı olmayınca içeride de tabi ki bir uğraşla zamanını değerlendirmek zorundaydı. Bu noktada da kendisi maneviyatını yansıtan cami maketleri ile zamanını değerlendirmekte. Çeşitli ürünler ortaya çıkarmakta. Gerçekten de ziyaretçilerimiz bizlere ziyarete gelen insanlar takdir etmekteler. Çünkü güzel eserler çıkartıyor. Kabe maketlerini ışıklandırınca daha güzel bir şekilde eser ortaya çıkıyor. Onların yaptıkları çeşitli el ürünleri bizleri de gururlandırıyor. Çünkü yaşlarımızın bir şeyler yapıyor olması becerilerini ortaya koyuyor olması bizleri mutlu ediyor. Diğer yaşlılarımıza da örnek oluyor" şeklinde konuştu.