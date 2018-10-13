İBB meclisi karar aldı, Eren Bülbül’ün ismi İstanbul’da yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ’yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi. Eren Bülbül’ün adı da artık İstanbul sokaklarında...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ’yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi. Eren Bülbül’ün adı da artık İstanbul sokaklarında yaşayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, çeşitli ilçelerdeki FETÖ terör örgütünü çağrıştıran 90 cadde ve sokak isminin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda; zaman, hizmet, himmet, ışık, samanyolu, dumanlı ve benzeri isimleri taşıyan cadde ve sokakların isminin değiştirilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Eren Bülbül’ün adı Bahçelievler’de yaşayacak

2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adının, Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki Samanyolu Sokağı’na verilmesi onaylandı.

’Zeytin Dalı Harekatı’ dört ilçede sokak adı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’deki terör odaklarına yönelik Ocak 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ismi de Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer’deki 4 ayrı sokağa verildi.

5 ilçede şehit isimleri yaşayacak

Avcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kartal ve Güngören’deki 5 ayrı sokağa çeşitli operasyonlarda şehit düşen askerlerin isimleri verildi. Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’ndeki Zaman Sokağı’nın ismi, Türk ve İslam tarihinde çok önemli yeri olan Kudüs şehrinin ismiyle değiştirildi. Beylikdüzü Sahil Mahallesi’ndeki Samanyolu Caddesi’ne Kasım 2017’de hayata veda eden ’Cep Herkülü’ lakaplı ünlü haltercimizin adı verilerek, Naim Süleymanoğlu Caddesi oldu. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybeden ’Boğazın Boğası’ lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam’ın adı da Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde Işık Sokağı’na konuldu.

Şişli’deki sokaklara Hrant Dink ve Uğur Mumcu’nun ismi verildi

Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nın yeni adı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu oldu. Şişli Meşrutiyet Mahallesi’ndeki Samanyolu Sokağı’na da uğradığı suikast sonucu 2007 yılında yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in adı verildi.

Zaman, ışık, dumanlı yerine şair ve sanatçı isimleri verildi

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi’ndeki Zaman Sokağı’na da şair Melih Cevdet Anday’ın adı konuldu. Bakırköy Şenlikköy’deki Işık Sokağı’na ise ünlü yazar Yaşar Kemal’in adı verildi. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz’in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Dumanlı Sokağı’nda yaşayacak.

Münir Özkül’un adı Beyoğlu ve Üsküdar’da yaşayacak

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi’nde bulunan Samanyolu Sokağı’na ise Türk sinemasına damga vurmuş sanatçı Münir Özkul’un adı verildi. Özkul’un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nda da yaşayacak.