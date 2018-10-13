İBB, ünlü bestekar Alaeddin Yavaşça’nın adını şehir hatları vapurunda yaşatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ünlü bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın adını şehir hatları vapurunda yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ünlü bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın adının şehir hatları vapurunda yaşatılması teklifi görüşüldü. İBB Meclisi, ünlü bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın isminin İBB iştiraki şehir hatlarına ait bir vapura verilmesi teklifini oy birliğiyle kabul etti. Böylece Türk müziğinin yaşayan çınarlarından biri olan Yavaşça’nın ismi, her gün iki kıta arasında binlerce yolcuya hizmet veren yolcu gemisinde yaşatılacak.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Kimdir?

Alaeddin Yavaş.a, 1 Mart 1926 yılında Kilis’te dünyaya geldi. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulunu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesinde başlayıp, 2 ve 3. sınıfları İstanbul Erkek Lisesinde birincilikle tamamlayıp 1945’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesine giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı. Türk müziğine yüzlerce beste, saz eserleri, ilahi formunda yaptığı çalışmalarla yeri doldurulamaz katkı sunan değerli sanatçı bugüne kadar 300’e yakın ödüle layık görüldü.

600’ü aşkın bestesi bulunuyor

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın musiki hayatı, ilkokul sıralarında daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başladı. Türk musikisiyle ciddi anlamda tanışması, İstanbul erkek lisesinde öğrenim gördüğü yıllara rastlar. Tıp Fakültesi yıllarında üniversite korosu çalışmaları ve koronun solistliğini yapması, kendisine radyonun kapılarını da araladı. 1950 yılında radyo sanatçılığı imtihanını kazanıp, İstanbul radyosu ailesine katıldı. İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Alaeddin Yavaşça’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600’ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i şeriften, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekarlık yelpazesine sahip olan Yavaşça, Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesince Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşça, 1991 yılında devlet sanatçısı olarak ödüllendirildi.