İBB’den Dolmabahçe’deki yol çökmesiyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde meydana gelen yol çökmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan ilk tespitlerde asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır” denildi.

Beşiktaş Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde yaşanan yol çökmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada, “Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde İnönü stadı ön tarafında meydana gelen çökme ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yol kısa sürede trafiğe açılacak” denildi.